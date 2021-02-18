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    Eşeğe hayatının dersini veren deve

    Kendisine saldırmaya çalışan eşeği sırtından yakalayarak sağa sola savuran devenin o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 14:52
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    Eşeğe hayatının dersini veren deve

    Çöl ortasındaki bir deve ile eşeğin kavgaya tutuştuğu anlar görüntülendi.

    Arkadan yaklaşarak deveye hamle yapan eşek, cüssesine rağmen deveye kafa tutmaya çalıştı. Bir süre sonra pes edip, kaçmak istedi ancak başarılı olamadı.

    EŞEĞİN HAZİN SONU

    Deve, sırtından yakaladığı eşeği önce yerlerde sürükledi daha sonra ise havaya kaldırıp, yere bıraktı.

    Savunmasız kalan eşek ise bölgeden uzaklaşmaya başladı.

    İşte o anlar...

    Eşeğe hayatının dersini veren deve

    Eşeğe hayatının dersini veren deve #1

    Eşeğe hayatının dersini veren deve #2

    Eşeğe hayatının dersini veren deve #3

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