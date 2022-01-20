Eşek büyükbaş mı, küçükbaş mı? Kararı 'Yargıtay' verdi...

Eşek büyükbaş mı, küçükbaş mı? Kararı 'Yargıtay' verdi...

Eşek hırsızlığı davasında karar veren Yargıtay 6. Ceza Dairesi, eşeğin büyükbaş hayvan olduğuna hükmederek, sanığın ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Köyde bir ağılın önünde bağlı olan eşek, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayı soruşturan jandarma ekipleri, eşek hırsızını gözaltına aldı.

Hırsızlık zanlısı genç hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkemede eşeğin; "büyükbaş mı yoksa küçükbaş mı" olduğu yönündeki tartışmalar yaşandı.

Mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi.

EŞEK BÜYÜKBAŞ SAYILDI

Daire üyeleri, olayın nitelikli hırsızlık olup olmadığını tartışmak için eşeğin hangi hayvan grubunda olduğunu gündeme getirdi. Uzun süren tartışmalar sonrası eşeğin büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi.

EŞEĞİ ÇALMAK NİTELİKLİ HIRSIZLIKTIR

İlginç bir karara imza atan Kurul üyeleri, sanığın nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Kararda, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) esas alınan ‘Yeni suç teorisi’ne göre suçun maddi unsurları; fiil, netice, nedensellik bağı, fail, mağdur ve konu’dan oluştuğu hatırlatıldı. TCK'a göre; hırsızlık suçunun konusu, taşınır mal olduğu hatırlatıldı.