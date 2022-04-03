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    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı

    Esenler Belediyesi, bu yıl ilk defa oruç tutan 400 çocuğu iftarda bir araya getirdi. Miniklerin iftarında kameralara eğlenceli anlar yansıdı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 16:07
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    Ramazan ayı ile birlikte iftar ve sahurlarda birçok anlamlı program hayata geçirilmeye başlandı.

    İstanbul'un Esenler ilçesinde çocuklar, af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’in mutluluğunu ve bereketini aynı sofrada paylaştı.

    İLK ORUÇLARINI  BİRLİKTE AÇTILAR

    İlk defa oruç tutmaya başlayan 400 çocuk, Esenler Kültür Merkezinde gerçekleştirilen iftar programıyla oruçlarını açtı.

    Çocuklar ilk iftarlarında Nasreddin Hoca, Keloğlan ve palyaçolar eşliğinde eğlendi.

    Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocukların iftarını kutladı.

    Akşam ezanının vaktinin gelmesiyle iftar sofralarında yerlerini alan çocuklar, Ahmet Üzülmez’in okuduğu akşam ezanıyla oruçlarını açtı.

    Çocuklar, ilk iftarlarının ardından Fevziye Kübra Kara’nın yemek duasına hep birlikte “Amin” dedi.

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı VİDEO

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı #1

    OSMANLI MACUNU VE PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

    Çocukların “diş kirası” adı altında hediyeleri ise Bilgi evlerine teslim edilirken, oruçlarını açan çocuklara Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.

    Oruç tutmakta zorlandığını belirten Cihan Mustafa Ertam, “Allah rızası için oruç tutuyoruz. Sahura kalktım. Sahurda salçalı sarma yedim. Çok zorlandım. Dışarda biraz oynadım ama nasıl yoruldum birde üstüne oruç tuttuğumu unutup nerdeyse su içecektim” şeklinde konuştu.

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı #2

    "EZANA 1 SAAT KALA TUTAMADIM"

    Orucun güzel geçtiğini belirten Elanur Soyad, “Çok güzel geçti ama çok acıktım. Oruç bence iyi gidiyor zorlanacağımı düşünüyorum” dedi.

    Tekne orucu tuttuğu söyleyen Hamza Furkan Turgut ise, "Tekne orucu tuttum. Tam ezana bir saat kala tutamadım. Bu sene tam tutacağım. Seneye tam oruç tutsunlar” diye konuştu.

    Profesörün oruç fetvası tepki topladı

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı #3

    Esenler’de 400 çocuk ilk oruçlarını birlikte açtı #4

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