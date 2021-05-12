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    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu

    Sabah erken saatlerde ucuz tatlı almak isteyenler, baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 10:47
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    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu

    Esenler Atışalanı Caddesi'nde bayram öncesi baklavacı önünde metrelerce uzayan kuyrukta, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

    "KUYRUK OLMASINI BEKLEMİYORDUM"

    Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş" dedi.

    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu ViDEO

    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu #1

    "İLERLEYEN SAATLERDE DAHA FAZLA KUYRUK OLACAK"

    Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı.

    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu #2

    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu #3

    Esenlerde baklavacı önünde uzun kuyruklar oluştu #4

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