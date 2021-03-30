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- Esenyurt’ta 10 gün önce evden kaçan kız bulundu
Esenyurt’ta 10 gün önce evden kaçan kız bulundu
Esenyurt’ta 10 gün önce evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Sümeyye Şahin, Büyükçekmece’de devriye ekipleri tarafından dönercide bulunup ailesine teslim edildi.
- İHA
- 30.03.2021 - 09:38
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:54
Esenyurt’ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı.
Baba Kenan Şahin ve Anne Seval Şahin, kızları Sümeyye Şahin eve dönmeyince, polise kayıp başvurusunda bulundu.
BARAKADA KALDI
10 gün boyunca Esenyurt’ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen Sümeyye Şahin, buradan ayrılarak Büyükçekmece’ye gitti.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin dikkati sayesinde dönerci bulunan Sümeyye Şahin, buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Sümeyye Şahin ailesine teslim edildi.