Yaklaşık 300 kiloya ulaşarak hareket edemez duruma gelen genç adam, uygulanan balon tedavisinin ardından kilo vermeye başladı. Talihsiz adamın en büyük hayali ise sokakta yürüyebilmek…

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki esnaf Zafer Tokalaç, 8 yıl önce lenfödeme yakalandığını öğrendi.

Hızla kilo alan Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı.

Evinin salonuna kurulan yer yatağında yaşamını sürdüren Tokalaç, yaklaşık 2 metrekarelik alanda eşinin ve çocuğunun yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

BİRÇOK HASTANEYE GİTTİ

Kiloları nedeniyle neredeyse kımıldayamaz hale gelen genç adamın fedakar eşi Nurten Tokalaç da onun eli ayağı oldu.

Zamanla durumu daha da kötüleşen Tokalaç için aile birçok hastaneye başvurdu, ancak kapılar yüzlerine kapandı.

Hastaneleri tek başına gezen Nurten Tokalaç, son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle görüştü ve talihsiz adamın tedavisine burada başlandı.

Esenyurt’ta 300 kiloluk esnafın çilesi ViDEO

İKİ HAFTADA 15 KİLO VERDİ

Burada Tokalaç’ın midesine balon yerleştirilmesine karar verildi ve hasta adam obez yatağıyla ameliyathaneye götürüldü.

Başarılı operasyonla Tokalaç’ın midesine endoskopi yardımıyla balon takıldı.

Operasyondan kısa bir süre sonra kilo vermeye başlayan Tokalaç, iki haftada yaklaşık 15 kilo verdi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmasına karar verilen süper obezite kategorisindeki Zafer Tokalaç, gelen özel obez ambulansı ile evine döndü.

"RİSKLİ BİR İŞLEMDİ"

Yaklaşık 300 kiloluk hastanın tedavi sürecine dair bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker, “Elimizi taşın altına sokabiliriz diye düşündük. Geldiğinde nefes nefeseydi, hiç hareket yok. Kalp atım hızı 120’lerin üzerinde, genel durumu bozuk, kan tahlili bile zor yapabildiğimiz, damar yolunu zor bulabildiğimiz bir hasta. Endoskopi için bile anestezist arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yüksek risk verildi. Çünkü gerçekten solunumu sıkıntılıydı. Biz hasta yakınlarıyla da görüştük. Riskli bir işlemdi, kazasız belasız atlattık. Sonuçta baktığınızda bir endoskopi işlemi basit görünüyor, insanları uyutmadan yapabiliyoruz ama hastamız için yüksek riskli grubundaydı. Sadece bir balon, diyet ve ilaç tedavisiyle 15 gün içinde 15 kiloya yakın verdirttik." dedi.

“BAŞARACAĞIZ”

En büyük hayallerinin eski günlerindeki gibi birlikte yürüyebilmek olduğunu ifade eden Tokalaç ve fedakar eşi, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

“Oturduğunuz yerden kalkamıyorsunuz, gezemiyorsunuz.” Zafer Tokalaç, şöyle konuştu:

“Ev ortamında yer yatağım var, onun üzerindeyim. En fazla 2 metrekare yerde yaşamımı sürdürüyorum. Operasyon öncesi hiç hareket edemiyordum, hiç nefes alamıyordum. 15 günlük sürede bile 15 kilo verip rahat hareket etmemi sağladılar. Başaracağız, en büyük hayalimiz eşimle, çocuğumla dolaşmak.”

“AMBULANSA BİLE 20 KİŞİ BİNDİRİYORDUK”

Yaşadıkları sürecin oldukça yıpratıcı olduğunu ifade eden Nurten Tokalaç da, “Bayağı zorlu bir süreç yaşadık. Nefes alamıyordu, yürüyemiyordu, kımıldamıyordu, hiçbir hareketi yoktu. Şu an çok şükür en azından kendi oturabiliyor. Biz ambulansa bile 20 kişi bindiriyorduk. Evde bir kişi hasta ama tüm aile bu hastalığı yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır tamamen hareketi kısıtlı durumda. Biz beraber gezmeyi çok özledik. İnşallah ayağa kalkarsa ilk işimiz dışarı çıkıp gezmek, yani yürümek başka hiçbir şey istemiyorum. Çok lüks bir şey istemiyoruz, sadece yürümek.” şeklinde konuştu.