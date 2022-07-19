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Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama

Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama

Aynı gün doğan iki arkadaş, doğum günlerinde karşılaştıkları sürpriz ile neye uğradıklarını şaşırdı. Gençlerin yüzüne pasta ile vuruldu, yumurta atıldı, yangın tüpü sıkıldı.