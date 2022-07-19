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    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama

    Aynı gün doğan iki arkadaş, doğum günlerinde karşılaştıkları sürpriz ile neye uğradıklarını şaşırdı. Gençlerin yüzüne pasta ile vuruldu, yumurta atıldı, yangın tüpü sıkıldı.
    • 19.07.2022 - 09:55
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    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde aynı gün doğan iki arkadaş için 'Brezilya usulü doğum günü' partisi düzenlendi.

    Geçtiğimiz Pazar akşamı dostlarının düzenlediği kutlamada yüzlerine pasta ile vurulan gençler, ardından kafalarında kırılan yumurtaları görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

    Yangın tüpüyle bitti

    Arkadaşlarının şakalarından kurtulamayan doğum günü mağdurlarının üzerlerine bu sefer de yangın söndürme tüpleri sıkıldı.

    İHA’nın haberine göre iki arkadaş, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam etti.

    Sıra dışı doğum günü partisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta 'Brezilya usulü doğum günü' kutlaması VİDEO

    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama #1

    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama #2

    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama #3

    Esenyurt’ta Brezilya usulü kutlama #4


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