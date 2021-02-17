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    Esenyurt'ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi

    Kar yağışının ardından kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar da kayarak keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 12:30
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    Esenyurt'ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi

    İstanbul'da hafta sonunda başlayan kar yağışı bugün de etkisini göstermeye devam ediyor.

    Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı halk otobüsleri yolda kaldı.

    YOLLARDA YÜRÜMEK ZORLAŞTI

    Ana caddelerde belediye ekipleri çalışma yaparken, ara sokaklarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını çıkarmaya çalıştı. Yayalar da karlı cadde ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

    Esenyurt ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi #1

    ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU

    Esenyurt'ta bir ara sokakta kayan araçların arasında çocuklar, tahtalarla yokuş aşağı kaydı. Çocukların karlı yokuştaki oyununda tehlikeli anlar yaşadı.

    Çocuklar kayan araçların altına kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan sabah saatlerinde metrobüs durakları ile D-100 de trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

    Esenyurt'ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi VİDEO

    Esenyurt ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi #2

    Esenyurt ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi #3

    Esenyurt ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi #4

    Esenyurt ta çocuklar, kayan araçların arasında eğlendi #5

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