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    Esenyurt'ta sahte dolarla yakalanan çiftin evinden uyuşturucu çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan bir çiftin üzerinden sahte dolar çıkmasının ardından evlerine arama yapıldı. Çiftin evinden, 7 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 14:27
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    Esenyurt'ta sahte dolarla yakalanan çiftin evinden uyuşturucu çıktı

    İstanbul Esenyurt’ta polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan V.A. ve G.N.A çiftini durdurdu.

    Polislerin kendilerini çevirmesi üzerine V.A., yanındaki kadını bırakarak kaçmaya başladı.

    Kısa süre içerisinde yakalanan V.A ve G.N.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar sahte dolar ele geçirildi.

    ÇİFT, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

    Çift gözaltına alınırken, savcılıktan alınan izinle yaşadıkları evde de arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bulunan biri el yapımı olmak üzere 7 tabanca, 1,5 kilo metamfetamin, 7  cep telefonu, hassas terazi ve paketleme poşetlerine el konuldu.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltı işlemleri tamamlanan,  daha önce de benzer suçlardan sabıkaları oldukları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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