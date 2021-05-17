- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı
Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı
Esenyurt'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
- DHA
- 17.05.2021 - 12:00
- Güncelleme : 17.05.2021 - 12:14
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi 1067. Sokak'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun topu, apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçtı.
TIRMANDI AMA İNEMEDİ
Ev sahiplerine ulaşamayan çocuk, balkona tırmandı. Topunu aldıktan sonra aşağı inemeyen çocuk, balkonda mahsur kaldı.
Çevredekiler durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu balkondan aldı.
Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı VİDEO