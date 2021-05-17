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    Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı

    Esenyurt'ta oyun oynarken apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçan topunu kurtarmak isteyen yabancı uyruklu çocuk, balkonda mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 12:14
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    Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi 1067. Sokak'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun topu, apartmanın 3'üncü katındaki balkona kaçtı.

    TIRMANDI AMA İNEMEDİ

    Ev sahiplerine ulaşamayan çocuk, balkona tırmandı. Topunu aldıktan sonra aşağı inemeyen çocuk, balkonda mahsur kaldı.

    Çevredekiler durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu balkondan aldı.

    Esenyurt'ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı VİDEO

    Esenyurt ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı #1

    Esenyurt ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı #2

    Esenyurt ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı #3

    Esenyurt ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı #4

    Esenyurt ta topu almak için tırmandığı balkonda mahsur kaldı #5

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