Esenyurt'taki kargayı kurtarmak isteyen itfaiye erinin zor anları

Binadaki iplere ayağı dolanan kargayı kurtarmak isteyen itfaiye eri, diğer kargaların saldırısına uğradı.

İstanbul Esenyurt'un Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir binada iplere asılı duran karga, mahalleliyi harekete geçirdi.

Kargayı kurtarmakta başarılı olamayan mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

Kuşların arasında kurtarma operasyonu

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekibindeki erlerden biri, sepetli merdiven aracı ile evin balkonuna ulaştı. Elindeki bıçak ile kargayı yakalayarak ipi kesmeye çalışan er, bu kez üzerinde dolaşan kuşlardan korunmaya çalıştı. Kendisine saldırmaya kalkan başka kargalarla mücadele eden itfaiye eri, çevredekilerin alkışları arasında kargayı kurtararak özgürlüğüne bıraktı.

O anlar ise kameralara yansıdı.