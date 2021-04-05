Metrobüs üst geçidinin sular içinde kalması ve biriken çamur nedeniyle yolu kullananlar zor anlar yaşarken, bir vatandaş üst geçidi Survivor parkuruna benzetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.

Uyarıların ardından kent, yağışlı havanın etkisine girdi.

Yağmur nedeni ile birçok noktada olumsuzluk yaşanırken, Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidi su ve çamur altında kaldı.

KORKULUKLARA TUTUNARAK GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Sabah metrobüsü kullanmak isteyenler büyük zorluklarla yollarına devam edebildi. Suya ve çamura girmeden yürümek isteyenler, üst geçidin korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalıştı.

Esenyurt'taki metrobüs durağının üst geçidi sular içinde kaldı VİDEO



"MAYMUN GİBİ TUTUNARAK GİDİYORUZ"

Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Buradaki köprü artık son zamanlarını yaşıyor. Ben burada ne zaman çalışma yapacaklar diye bekliyorum. Çok şükür bu hafta bir çalışma yapmaya başladılar ama vaziyet ortada.

Normalde hafta sonu kısıtlamalarında vatandaş burayı kullanmıyorken çalışsalardı bitirecekleri işti. Şu anda vatandaşların hali ortada. Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz." dedi.

































