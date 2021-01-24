Eşi ve oğlunu kaybeden Elazığlı depremzedenin hayat mücadelesi

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eşi ve çocuğu yaşamını yitiren Nadir Say, acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Elazığ'da bazen çiftçilerin bahçelerinde bazen de inşaatlarda çalışarak ayakta kalmaya çalışan 39 yaşındaki Nadir Say, geçen yılki depremde eşi Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say'ı (5) kaybetti.

Doğanyol ilçesinde depremzedeler için tahsis edilen konteynerde yaşayan Say, 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Çolak Mahallesi'ndeki kerpiç evlerinin yıkıldığını anlattı.

EŞİ VE OĞLUNU BİRBİRLERİNE SARILMIŞ BULDU

Deprem sırasında dışarıda olduğunu, yıkılan evin enkazından komşularının da yardımıyla eşi ve oğlunu birbirine sarılmış vaziyette bulduklarını belirten Say, "Hastanede nefes alamamışlar. Kalp masajı ve gerekli müdahaleler yapılmış ancak hayata tutunamadılar, vefat ettiler. Yalnız kaldım, ne yapacağımı şaşırdım, rahatsızlandım. Ertesi gün de defnettik, yasını tuttuk." dedi.

"DEVLETİMİZ, İLK ANDAN BERİ YANIMIZDAYDI"

Acısının taze olduğunu, ayakta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Say, olayın ardından ilk 3-4 ay üzerindeki sıkıntıyı, stresi bir türlü atamadığını ifade etti.

İyi kötü hayata tutunmaya çalıştığını dile getiren Say, "Bahçelerde, inşaatlarda çalışıyorum. Yetkililerden iş talebinde bulundum. Şimdi konteynerde kalıyorum. Devletimiz, depremin ilk anından itibaren yanımızdaydı, devlet büyüklerimiz geldiler, maddi manevi destek verdiler. Konutlarımız yapılıyor, biter bitmez teslim edilecek. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Depremin birinci yılında acılarının tazelendiğini belirten Nadir Say, "Dünya hali ne olacağını bilemiyorsunuz. Buna da çok şükür. Eşimi, çocuğumu çok seviyordum. Bulunmaz bir şeydi. Acım büyük, yaram derin, nasıl geçsin. Yavrumla eşimi kaybettim. Bu çok acı bir şey. Allah kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çolak Mahallesi Muhtarı Osman Öz ise depremde ilçedeki birçok evin zarar gördüğünü, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Devletin yaraları sarmaya çalıştığını ifade eden Öz, "Bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi. Yatırımlar yapıldı, çok şükür şu anda konutlarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Doğanyol şu anda adeta yeniden inşa ediliyor, kentsel dönüşüme alındı. Mahallemizde rezerv alanı olarak belirlenen yerde 200 civarı konut yapılacak. İnşallah herkes evine kavuşacak." diye konuştu.