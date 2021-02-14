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    Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

    TikTok’ta Gloria isimli bir kişi, 14 şubat sevgililer gününde eşine, sosyal medya hesaplarından beğendiği kadınların fotoğraflarını derlediği bir kutu hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 23:06
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    Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

    TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.

    16 MİLYON İZLENDİ

    Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak özenle bir sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi.

    Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.

    Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti #1

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