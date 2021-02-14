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Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti

TikTok’ta Gloria isimli bir kişi, 14 şubat sevgililer gününde eşine, sosyal medya hesaplarından beğendiği kadınların fotoğraflarını derlediği bir kutu hediye etti.