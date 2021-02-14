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- Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti
Eşine sosyal medyada beğendiği kadınların fotoğrafını hediye etti
TikTok’ta Gloria isimli bir kişi, 14 şubat sevgililer gününde eşine, sosyal medya hesaplarından beğendiği kadınların fotoğraflarını derlediği bir kutu hediye etti.
- Haber Merkezi
- 14.02.2021 - 23:06
TikTok’ta Gloria isimli kullanıcı “Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız” notuyla kendi hediyesinin videosunu paylaştı.
16 MİLYON İZLENDİ
Eşinin Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarının çıktısından bir seçki alarak özenle bir sunum hazırlayan kadının paylaştığı video 16 milyona yakın izlendi.
Gloria isimli kullanıcı eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de hesabından paylaştı. “Bu ne” diyerek şaşıran eşi açıklamayı duyunca hediyeyi beğendiğini söyledi.