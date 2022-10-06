Malatya'da fırına gidip gelirken işi öğrendi usta oldu

Yıllardır eşinin işlettiği ekmek fırınına yardım için giden iki çocuk annesi, ekmek yapmayı öğrenip fırında usta olarak çalışmaya başladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Akman, kalan boş vakitlerinde eşine yardım için gittiği fırında ekmek yapmayı öğrenip, usta olarak çalışmaya başladı.

İki çocuk annesi Akman, 15 yıldır eşinin kurduğu fırın işletmesinde çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Eşime yardım ederken usta oldum"

Eşi fırında çalışırken zaman zaman yardım etmek için yaptığı ziyaretler sırasında ekmek yapmayı öğrendiğini belirten Zeynep Akman, "Çocuklarımla fırına gelip giderken ekmek yapmayı öğrendim. Önce tezgahta başladım, sonra hamura geçtim derken usta olup çıktım. Hem ev işleri hem iş bayağı yorucu oluyor ama 15 yıldır bu şekilde çalışıyorum." dedi.





"Kadınların bu tarz girişimlere ilgisi çok fazla"

İHA'dan edinen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ve mahalle sakinlerinin olumlu tepkiler verdiğini belirterek özellikle bu tarz girişimlerde kadınların ilgisinin fazla olduğunu aktaran Akman, "Haftada bir gün izin kullanıyorum. İzin günümü de ev işlerine ayırıyorum. Ev işlerini toparladıktan sonra tekrar işime dönüyorum. Hamur kesme ve tırnak işi en rahat olan aşama, en zor bölüm ise ocak kısmı. Çünkü yemeklerin yanma riski var, bayağı zorluk çekiyorum.” ifadelerini kullandı.

"Önce yadırgandı, sonra herkes alıştı"

Ömrünün 32 yılını fırıncılıkla geçirdiğini fade eden Zeynep Akman’ın eşi Ferhat Akman ise, "1990 yılından bu yana fırıncılık mesleğini yapıyorum. Son 15 yıldır ise eşimle birlikte çalışıyoruz. Fırınımızın ismi ‘Aile Pide Fırını’ olduğu için eşim ve ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. İşçi sorunumuz olmuyor. Eşimin fırında çalışması ilk zamanlarda yadırgansa da zamanla olumlu tepkiler aldık. Özellikle bayanlar çok rahat gidip gelebiliyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.