Eşinin vefatından sonra hayalini gerçekleştirdi: 78 yaşında hafız oldu

Ortaokul mezunu ve üç çocuk annesi Möminat Dilli, yıllarca içinde ukde kalan eğitim hayalini, eşi tarafından engellendiği için ertelemek zorunda kaldı. Ancak 2021 yılında eşi rahatsızlandığında ona, “Ben vefat edersem sen okumaya devam et. İçinde kalmasın.” demesi, Dilli için bir dönüm noktası oldu. Eşinin bu izniyle birlikte hemen liselere başvurmaya başladı.

Başakşehir’de yaşayan Dilli, kayıt olabileceği bir açık öğretim lisesi ararken Bağcılar’a kadar birçok okulu ziyaret etti. Erkek imam hatip liselerine dahi başvurdu, ancak sonunda Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açık öğretim programına kabul edildi.

Dilli, ortak derslere evde kendi çabasıyla hazırlanarak sınavlara katıldı. Kur’an-ı Kerim, tefsir ve siyer gibi meslek derslerini ise hafta sonları 2 kilometre uzaklıktaki okuluna giderek yüz yüze eğitimle tamamladı.

Sınavlarını başarıyla geçip tüm dönemleri bitiren Dilli, geçen yıl 80,94 not ortalamasıyla mezun oldu ve hayalindeki lise diplomasını aldı.

"BURADA OKUL BİTTİ, AMA BENİM OKULUM BİTMEDİ"

İmam hatipte aldığı Kur’an-ı Kerim dersleri sırasında ezber yeteneğinin farkına varan Dilli, mezuniyetin ardından hafızlık çalışmalarına başladı. Kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyerek hafız unvanını aldı. Şimdilerde ezberlerini pekiştirerek “has” yapmaya devam ediyor.

Mezun olduğu okulda konuşan Dilli, eşinin vefatından bir yıl önce kendisine verdiği iznin ardından hemen okul arayışına girdiğini anlattı. O günleri şöyle hatırladı:

Birçok imam hatip lisesine başvurdum. Hatta erkek liselerine bile gittim. Beni kız liselerine yönlendirdiler. En sonunda bu okula kaydoldum. Eğitime başladım, haftada iki gün okula gidiyordum. İlk zamanlar taksiyle gidiyordum, sonra komşularım bunu öğrenince arabalarıyla götürmeye başladılar.

Sadece perde takarken düşüp hastaneye gitmek zorunda kaldığı için bir gün okula gidemediğini belirten Dilli, eğitim sürecinin başında sınıfın oldukça kalabalık olduğunu, bazı arkadaşlarının zorlanarak düz liselere geçtiğini ama kendisinin pes etmediğini söyledi.

"SABIRLI OLUN, ASLA GEÇ DEĞİL"

Liseye gitme isteğini hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Dilli, “Ne istiyorsanız isteyin ama sabırlı olun” diyerek gençlere ilham verdi.

Kur’an-ı Kerim derslerinde birçok sure ve dua ezberlediğini, dönem sonunda hafızlığa oldukça yaklaştığını fark edince yoluna evde devam ettiğini söyleyen Dilli şöyle konuştu:

Elhamdülillah, hafızlığı tamamladım. Şimdi tekrar ediyorum, bu daha da zor. Gençlere tavsiyem, vakitlerini kıymetli kullansınlar. Gençlik çok değerli. Bugün ilkokul çağında olsaydım, bu işi çoktan bitirmiş olurdum. Yaş ilerledikçe öğrenmek zorlaşıyor. Ama Rabb'im boşuna dememiş, ilk emri ne? 'Oku.'

Ailelere de seslenen Möminat Dilli, çocuklarının eğitim yolculuklarında yanlarında olmalarını, onları teşvik etmelerini ve eğitimi sevdirmelerini istedi.