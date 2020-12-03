Eski bakanlardan Nevzat Ayaz, hayatını kaybetti

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, 90 yaşında hayata veda etti.

Ayaz’ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "22 Kasım tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti." denildi.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

90 yaşında ölen Nevzat Ayaz'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.