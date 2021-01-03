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    Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın heykeline maske takıldı. Maskenin farkındalık yaratmak için takıldığı savunuldu.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 17:57
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    Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takıldı

    Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde bulunan Sırma Tatil Sitesi'nde satın aldığı yazlığa DPT müsteşarlığı daha sonra da başbakanlığı döneminde zaman zaman gelerek tatil yaptı.

    Sitede yaşayanlar Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anısını canlı tutmak amacıyla 1990'lı yıllarda sitenin bahçesine denize bakacak şekilde ayağında deniz terliği, şort ve tişörtle birlikte heykelini yaptırdı.

    HEYKELİNE MASKE TAKILDI

    Geçen yıl başlayan ve bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından en etkili korunma yöntemlerinden biri maske olurken, Turgut Özal'ın heykeline de maske takıldı.

    Sahilde yürüyüş yapan bir kişinin taktığı düşünülen maskenin, koronavirüs için farkındalık yaratmak için takılmış olabileceği belirtildi.

    Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takıldı VİDEO

    Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın heykeline maske takıldı #1

    Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın heykeline maske takıldı #2

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