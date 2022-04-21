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    Eski futbolcu Ahmet Dursun'dan Almanya-Türkiye kıyaslaması

    Eski futbolcu Ahmet Dursun'dan Almanya-Türkiye kıyaslaması

    Almanya'da yaşayan gurbetçi eski futbolcu Ahmet Dursun'un Türkiye-Almanya arasındaki fiyat farkı kıyaslaması sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:32
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    Son dönemde pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte tedarik zincirindeki kırılmalar ve enerji krizi nedeniyle küresel bir enflasyon sorunu yaşanıyor.

    Küresel etkilerin yanında Türkiye'deki kur farkı iç piysada bu fiyatlara ekstra yük bindiriyor.

    Bu kapsamda sosyal medya ve TV'lerde, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki raf fiyatları farkı sık sık gündeme geliyor.

    Eski futbolcu Ahmet Dursun'dan Almanya-Türkiye kıyaslaması VİDEO

    Ahmet Dursun'un Almanya-Türkiye kıyası

    Bu kıyaslardan sonuncusu eski futbolcu Ahmet Dursun tarafında yapıldı.

    Almanya'da yaşayan Dursun, market alışverişi sırasında ürünlerin fiyatını çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

    Eski futbolcu Ahmet Dursun dan Almanya-Türkiye kıyaslaması #1

    "Salatalık 50 lira, domates 72"

    Dursun paylaşımında karşılaştırmayı domates ve salatalık fiyatı üzerinden yaptı.

    Salatalık fiyatının 2,99 euro, TL karşılığının ise 50 lira olduğuna dikkat çeken Dursun, domates fiyatının ise Türk lirası cinsinden 72 TL'ye denk geldiğini belirtti.

    "Almanya ne kadar ucuz!"

    Dursun yaptığı kıyasa, "Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi" notu düştü.

    Ülkedeki kira fiyatlarına da dikkat çeken eski futbolcu, en düşük kiranın 600-700 euro olduğunu, asgari ücretin saatlik 6,50 euro olduğunu da paylaşıma ekledi.

    Dursun'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

    Eski futbolcu Ahmet Dursun dan Almanya-Türkiye kıyaslaması #2

    Eski futbolcu Ahmet Dursun dan Almanya-Türkiye kıyaslaması #3

    Eski futbolcu Ahmet Dursun dan Almanya-Türkiye kıyaslaması #4


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