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    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi

    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi

    Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi… Aort damarında yırtık tespit edilen ve acil ameliyata alınan Martin’in, yoğun bakımdaki kritik saatlerinin sürdüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 09:20
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    2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.

    Aort damarında yırtık tespit edilen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi’nde ameliyata alındı.

    Eski milli futbolcunun tedavisi sürüyor.

    İlk etabı iyi geçti

    Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

    Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği öğrenildi.

    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi #1

    Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terletti

    Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı.

    Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti.

    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi #2

    Milli takım kariyeri

    Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.

    Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi #3

    Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi #4


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