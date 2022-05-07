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- Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi
Eski futbolcu Ersen Martin’in son durumu ile ilgili açıklama geldi
- Haber Merkezi
- 07.05.2022 - 09:11
- Güncelleme : 07.05.2022 - 09:20
2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.
Aort damarında yırtık tespit edilen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Eski milli futbolcunun tedavisi sürüyor.
İlk etabı iyi geçti
Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.
Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği öğrenildi.
Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terletti
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı.
Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti.
Milli takım kariyeri
Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.
Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.