Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Türk siyasetinde belli bir dönemde hizmette bulunmuş bir isim daha aramızdan ayrıldı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Erdem bir süredir Bodrum'da hastanede tedavi görüyordu.

Hastanede hayatını kaybetti

Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Erdem, KONDA araştırma şirketinin de kurucusuydu.

CHP'li birçok isim paylaşım yaparak taziye dileklerimi iletirken KONDA'dan da bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin kurucusu, hayat ustamız sayın Tarhan Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarhan Erdem kimdir?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 Haziran ayında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığı yaptı.

ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.