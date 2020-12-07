Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, koronavirüsten hayatını kaybetti

77 yaşındaki Gürpınar’ın acı haberini, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu duyurdu. Kesimoğlu, “Kırklareli'mize başsağlığı diliyorum” dedi.

Ankara'da yaşayan eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar (77), bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Hastanede tedavi gören Gürpınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

“KIRKLARELİ’MİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Kırklareli'mizin büyük bir değeri, danışmanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum eski milletvekilimiz ve Turizm Bakanımız, çok iyiliklerini gördüğüm sevgili ağabeyim İrfan Gürpınar'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kırklareli'mize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

50'NCİ VE 52'NCİ HÜKÜMETLERDE TURİZM BAKANLIĞI

Eski bakanlardan İrfan Gürpınar; 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem (1987-1999) Kırklareli milletvekilliği, 50'nci ve 52'nci hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı.