Eskişehir'de 14 kişinin korona olduğu apartman karantinaya alındı

Eskişehir'de, 98 kişinin yaşadığı 10 katlı apartmandaki 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç Sokak'taki 98 kişinin yaşadığı ve 40 daireden oluşan 10 katlı apartmanda, cuma günü yapılan koronavirüs testi sonucunda 14 kişide koronavirüs tespit edildi.

POLİS KONTROL ALTINA ALDI

Filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonunda Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Polis ekipleri, apartmanın girişine güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı. Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanıyor.

"DURUMU AĞIR OLAN YOK"

Apartman yöneticisi Avni Öndül, apartmandaki herkese test yapıldığını belirterek, “Kaç kişide virüs olduğunu filyasyon ekibi biliyor. Biz bilmiyoruz ama çok var. Binamız 4 gündür kapalı, 10 gün karantinada kalacakmışız. Binamızda 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. Durumu ağır olan yok. Mutasyonlu olup olmadığı hakkında bize bilgi vermediler. Herkesi kontrol ettikten sonra binayı kapatıp gittiler. İhtiyaçlarımızı telefonla dışarıdan karşılıyoruz. Paketleri kapının önüne bırakıyorlar. Oradan alıp hemen içeri giriyoruz. Karşıda fırınımız var, her sabah bize ekmek bırakıyor. Bir an evvel bitmesini istiyoruz.” diye konuştu.