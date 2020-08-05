Eskişehir'de yaşayan Burak, yedi yıl boyunca 5 kez ameliyat geçirip, fizik tedavi görmesinin ve destekle yürümeye başlamasının ardından otomobil kullanmayı öğrendi.

Eskişehir'de yaşayan ve cam kemik hastası olarak 1992 yılında dünyaya gelen Burak Sakçı'ya, bir yaşında hastalığının teşhisi konuldu.

Ailesinin koruyup kollamasına karşın defalarca vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Sakçı, ilk ve ortaokulu örgün öğretimle, liseyi ise açık öğretimle bitirdi.

'YÜRÜYEMEZSİN' DEDİLER, PES ETMEDİ

Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ancak "Yürüyemezsin" diyenlere inat ayağa kalkmak için mücadele veren gencin hayatı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kınık ile tanışmasıyla değişti.

Cam kemik hastası olan Burak'ın yaşam mücadelesi ViDEO

MADDİ SIKINTILAR YAŞADI

Kınık'ın ameliyatlarını gerçekleştirmeyi kabul ettiği Sakçı'nın karşısına bu kez de maddi sıkıntılar çıktı. Ameliyat için gerekli parayı bulmakta güçlük çeken Sakçı, 2013 yılında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyaretinde kendisiyle görüşme fırsatı buldu.

5 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜRÜMEYE BAŞLADI

Dileğini ifade ettiği Erdoğan'ın desteğiyle 2 yılda 5 ameliyat geçiren Burak Sakçı, 2013 yılından beri gördüğü yaklaşık 1500 seans fizik tedavi sürecinin ardından yürüteç desteğiyle yürümeye başladı.

OTOMOBİL KULLANMAYA DA BAŞLADI

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilgi İşlem Departmanı'nda 2018 yılında çalışmaya başlayan genç, araç kullanamayacağına dair genel kanaatin aksine önce ehliyetini sonra da arabasını aldı.

Kendi gibi cam kemik hastalarına umut olmak için hayatından ve tedavi süreçlerinden kesitler içeren "Umutlar Kırılmaz" adlı bir de kitap yazan Sakçı, şimdilerde desteksiz yürümek için tedavisine devam ediyor.

"ÇOK ÇABA SARF ETTİM"

Burak Sakçı, cam kadar hassas kemik yapısıyla dünyaya geldiğini belirterek yaşıtları sokakta koştururken kendisinin tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürdüğünü söyledi.

14 yaşından sonra kemiklerinde kırılmaların azaldığını belirten Sakçı, "Bundan sonra ayağa kalkmak için doktor arayışlarına başladım. Ancak gittiğim birçok kapıdan cam kemik rahatsızlığımı öğrenmeleri üzerine ellerim boş döndüm. Engelli bir birey olarak hayatımı tekerlekli sandalyede sürdürebileceğimi, yaşamdan böyle zevk almamı söylediler. Hayat şartlarımı maksimum seviyeye getirmek için çaba sarf ettim." diye konuştu.

"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Senede yaklaşık 200-250 seans fizik tedavi gördüğünü söyleyen Sakçı, "Meyvelerini almaya başladım. Destekle yürüyebiliyorum. Hedefim desteksiz bir şekilde yürümek. Uzun ve meşakkatli bir yol beni bekliyor. Hayatta her şey kırılabiliyor ancak umutlar nefes aldığımız sürece devam ediyor. Sadece ölüme çare yok. Umut olduğu sürece engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bana 'Ehliyet alamazsın.' dediler. Pes etmedim. Hayallerimin peşinden koştum. İlk sınavda ehliyetimi aldım. Arabamı da aldım." ifadelerini kullandı.