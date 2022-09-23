Eskişehir’de 58 yıldır günde 20 bardak çay içen tiryaki: Çay ömrü uzatır

58 yıldır günde 20 bardak çay içtiğini söyleyen İbrahim Yüksel, ABD’de yapılan araştırmaya atıfta bulunarak “Çay insanın ömrünü uzatır” dedi.

Eskişehir’de ikamet eden İbrahim Yüksel isimli vatandaş, 58 yıl boyunca günde 20 bardak çay içtiğini söyledi.

Tiryakiliği ile dikkat çeken Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD’li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalara atıfta bulundu.

Araştırma sonunda her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Yüksel, bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlattı.

65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığının günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti.

“Çay insan ömrünü uzatır, kalbi iyi çalıştırır”

İHA’nın haberine göre; sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan İbrahim Yüksel, iyi çayın sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli çevresine çayın faydalarını anlattığını belirten Yüksel, “Ben bunu sürekli söylüyorum. Çay insan ömrünü uzatır, kalbi iyi çalıştırır. Ama bana inanmayan, hatta bana karşı fikir belirtenler vardı. Ben sabah iki-üç bardak çay içiyorum kendime geliyorum. En az günde 20 bardak çay içiyorum. Her zaman söylerim çay insanı dinç tutuyor.” diye konuştu.

Eskişehir’de 58 yıldır günde 20 bardak çay içen tiryaki ViDEO

“Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikaye”

Tecrübeli tiryaki İbrahim Yüksel, kaliteli çay seçiminin önemine değinerek, "Çay yok mideyi ağrıtıyormuş, yok başı ağrıtıyormuş onlar bence hikaye. İyi çay içersen bu sorunlar olmaz. Ben yıllardır içiyorum, bu sorunlardan hiçbiri olmadı. Ben çayın faydalarını çok kez anlattım, ama beni ciddiye almadılar. Şimdi de bu araştırma haberini gördük, herkes bana hak vermeye başladı. Özellikle sallama çaylar bu söylenen rahatsızlıklara neden olabilir, ben gerçek çayı her zaman tavsiye ederim.” dedi.