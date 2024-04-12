Eskişehir'de 70 yıllık televizyon ve radyoyu dükkanında saklıyor Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan bir işletmenin sahibi, 70 yıllık televizyon ve radyosunun müşterilerin ilgisini çektiğini belirtti.

İHA

Eskişehir'de ikamet eden Caner Şahin, antika eşyalara olan ilgisini ve işletmesini genellikle bu tarz eşyalarla donattığını belirtti. Geleneksel esnaf geleneğini canlı tutarak nostaljik eşyalara olan tutkusunu dile getiren Şahin, yıllardır esnaflık yaptığını ve nostaljiye olan tutkusunu her zaman koruduğunu vurguladı.

Müşterilerinin ilgisini çekiyor

Şahin, antika eşyaların dayanıklılığı ve güvenilirliği nedeniyle onlara değer verdiğini ifade etti. İşletmesinde bulunan 70 yıllık televizyon ve radyonun hala çalışır durumda olduğunu ve müşterilerin bu özellikleriyle ilgisini çektiğini belirtti. Mezatlara katılmadığını, ancak nostaljik eşyaların tarih ve geçmişle bağlantısını korumayı sevdiğini dile getiren Şahin, dede ve babalarımızın izlediği ve dinlediği radyo ve televizyonları orijinal halleriyle saklamayı amaçladığını açıkladı.

"Hala çalışıyor mu diye soruyorlar"

İşletme sahibi Caner Şahin, şunları söyledi:

Ben yıllardır burada esnaflık yapmaktayım. Nostaljiye ilgim her zaman vardı. Eski eşyaların daha sağlam daha güvenli olduğu için onları daha ilerilere taşıyabilmek için elimden geleni yapıyorum. Şu an eskiden olduğu gibi televizyonumuz gittiği zaman bir tokatla işini hallediyorum. Radyoyu da bazen böyle kanalını değiştirirken vurarak yine çalışabiliyor. Bir ses gidiyor, bir çalışıyor işte. İkisi de aynı. Mezatlara falan katılmıyorum ama bu tür nostaljik olan tarihe, geçmişe yönelik dedelerimizle, babalarımızla izlediğimiz, dinlediğimiz radyo ve televizyonları tabii elde tutmayı seviyorum. Bunları elimden geldiğince, orijinal olanlarına denk geldikçe tabii alıp bir yerde barındırmayı istiyorum. Genelde işletmeme gelen yerli olsun yabancı olsun tüm müşteriler mutlaka dönüp bakıyor. Özellikle radyo ve televizyon 'hala çalışıyor mu' diye soruyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)