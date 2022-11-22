Eskişehir'de Afgan aileye imam sahip çıktı

Eskişehir’de imamlık yapan Soner Şahin, 8 kişilik göçmen ailenin harabe haldeki evini yenileyerek yardım eli uzattı.

Eskişehir Hacı Ahmet Yavuzer Camii İmamı Soner Şahin, 2 odalı evde 8 kişi yaşayan Afgan aileye umut oldu.

Odunpazarı İlçesinin Erenköy mahallesinde atıl haldeki bir dairede yaşam mücadelesi veren aileye yardım eli uzatan Şahin, daireye tadilat yaptırarak destek oldu.

Aile ilk geldiğinde battaniyelerinin bile olmadığını dile getiren Şahin, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobalarını da tedarik etti.



Yaklaşık 3 senedir ihtiyaç sahibi ailelere yardım eden Şahin, göçmen ailenin birçok temel ihtiyacını çevreden de aldığı destekler ile karşıladı.

"Battaniyeleri bile yoktu"

Evin ilk halinin yaşanılması neredeyse imkânsız durumda olduğunu belirten Şahin, “Yaklaşık 3 senedir ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bu aile de 8 kişilik bir aile. Ülkelerinden gelip ülkemize sığınmışlar. Geldiklerinde hiçbir şeyleri yoktu. Bu evi ilk tuttuklarında ise yaşanacak bir halde değildi. Harabe haldeydi. Sonra bu evin iç tadilatı, alçısı, boyası yapıldı. Ondan sonra ailelerimizin halılarından tutun, bütün eşyalarını yarım severlerin destekleriyle döşedik. Havalar soğumaya başlayınca sobalarını da tedarik ettik. İlk geldiklerinde üzerlerine örtecek bir battaniyeleri bile yoktu. Çocuklarımız okullarına başladılar. Defter, çanta, bot gibi okul ihtiyaçlarını, kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Tabi ki de çok güler yüzle karşıladılar bizi. Biz Allah’ın izniyle elimizden gelen her şeyi yapınca çok sevindiler.” diye konuştu.

"Türklerden Allah razı olsun"

Yardımları için imama teşekkür eden Halide Özbek, Türkiye’ye geldiklerinde mutlu olmak istediklerini ve buraya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kardeşlerinin okul ihtiyaçları giderildiği için okula gidebildiklerini İHA'ya aktaran Özbek, “Afganistan’dan daha yeni geldik. İlk geldiğimizde evimizde hiçbir şey yoktu. Soner Hoca yardım etti, Allah razı olsun. Çocukların da okul ihtiyaçlarını giderdi. Şimdi geldiğinde de soba, ekmek, tüp getirdi. Türkiye’ye geldiğimizde mutlu olmak istedik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Türklerden Allah razı olsun” dedi.









