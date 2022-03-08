Euro
15.79
0.91%
Dolar
14.49
0.81%
Altın
936.25
1.47%
Borsa
2022
1.22%
Bitcoin
566.637
2.33%
BTXN Coin
38.25
1.11%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Eskişehir'de ağaca rahat yaslanmak için sünger bantladılar

    Dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de ağaca rahat yaslanmak için sünger bantladılar

    Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yandaş Sokak’ta, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak vatandaşlar, sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı.

    Bölgede bulunan seyyar satıcılar ise, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi.

    SEVEREK OTURUYORLAR

    Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.

    Eskişehir de ağaca rahat yaslanmak için sünger bantladılar #1

    Eskişehir de ağaca rahat yaslanmak için sünger bantladılar #2

    Eskişehir de ağaca rahat yaslanmak için sünger bantladılar #3


    İlginizi Çekebilir

    Vladimir Bartol'un Hasan Sabbah romanı: Fedailerin Kalesi Alamut
    Kitap

    Vladimir Bartol'un Hasan Sabbah romanı: Fedailerin Kalesi Alamut

    Sıra dışı bir kitap: Olmayan Problemleri Kafaya Takmamak
    Kitap

    Sıra dışı bir kitap: Olmayan Problemleri Kafaya Takmamak

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Görüş Bildir