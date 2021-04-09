Eskişehir'de anne ve oğuldan TSK'ya büyük bağış

Eskişehir'de yaşayan Latife Tuncer ve oğlu Yener Tuncer yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde Yeni Sofça köyündeki çiftlik ve kent merkezindeki evlerini TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.

Eskişehir’e bağlı Yeni Sofça köyünde yaşayan 48 yaşındaki yaşındaki Yener Tuncer, yaklaşık değeri 1,2 milyon lira olan çiftlik evini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlama kararı aldı.

Bu kararın ardından annesi 77 yaşındaki Latife Tuncer de Eskişehir’de kent merkezinde değeri yaklaşık 300 bin lira olan evini bağışlayarak TSK Güçlendirme Vakfı'na büyük bir destek verdi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Ailenin Yeni Sofça köyünde bulunan çiftliğini ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Latife ve Yener Tuncer’e teşekkür ederek plaket verdi.

"HAYIRLI OLSUN DİYEREK BAĞIŞLADIM"

Latife Tuncer, askerlere ve şehitlere destek olabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çiftliği ve evimizi askeriyemize ve şehitlerimize hayır olsun diyerek bağışladım. Oğlum Yener buradaki çiftliği, bende merkezdeki evimi bağışladım.” dedi.

Yener Tuncer de, bir otomotiv fabrikasından emekli olduğunu ve 2010 yılından bu yana Yeni Sofça köyünde yaşadığını söyledi.

"VATANIMI VE BAYRAĞIMI SEVİYORUM"

Çiftliğin yanı sıra arazisinin yaklaşık 4 dönüm olduğunu anlatan Tuncer, “24 Şubat’ta burayı bağışladım. Çok önceden düşünüyordum. Askeri severim, askerlik mesleğini de severim. Vatanımı ve bayrağımı seviyorum. Anneme de babamdan kalan evi vermiştim. O da beni kırmadı, orayı bağışladı.” diye konuştu.

"AİLEMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Anne ve oğlu köylerinde ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, bağış nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Sadece çiftliğin şuanda 1.2 milyon lira değerinde olduğunu anlatan Piyade, “Bundan iki ay önce oğluyla tanışmıştık, ‘ben sağken, elimdeki varlıkları TSK Güçlendirme Vakfıyla paylaşmak istiyorum’ dedi. Ailemizi tebrik ediyorum. Bizi bulmuşlar, tanımışlar ve bize yönelmişler. Vakfımız, TSK’nın savaş gücünü artırmak için kurulan bir vakıf. Diğer önemli bir maddemizde halkımızla gönül bağı kurarak, onların maddi ve manevi desteğini sağlamak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her ortamda rahatlıkla söylediği, ‘Biz artık ayakları üzerine basan bir devletiz’ demesinde en büyük katkıyı sunan vakıflardan biriyiz. Artık yerli ve milli orandaki ürünleri bu vakıf ortalığında üretmeye başladı. ASELSAN, ROKETSAN, TAI, İŞBİR, HAVELSAN ve ASPİLSAN bizim şirketlerimiz arasında. Ailemize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varlar. Şuan da bir çiftlik ve bütün müştemilatı bize verildi. Annemiz ‘oğlum veriyor, ben niye vermeyeyim’ dedi. Annemiz de oturduğu evi bize verdi. Bugünler de gelen en yüksek bağış. Çiftlik 1.2 milyon lira değerinde, ev de çok değerli.” dedi.





