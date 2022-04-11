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    Eskişehir'de ayakkabı boyacıları, trend ayakkabılar yüzünden işsiz kaldı

    İnsanların artık trend olan boyanmayacak ayakkabıları seçmesine dikkat çeken boyacı, bu sebeple işlerinin olmadığını ve biteceğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 11:10
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    Eskişehir'de ayakkabı boyacıları, trend ayakkabılar yüzünden işsiz kaldı

    Gelişen dünyayla birlikte birçok meslek unutulmaya yüz tutmuşken, bazı meslekler de yavaş yavaş ihtiyaç duyulmayanlar sınıfında yerini alıyor.

    Ayakkabı boyacılığı da, son dönemlerde ilginin azaldığı alanlardan biri haline geldi.

    Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Osman Aladağ, vatandaşların her geçen gün boyanamayan ayakkabı tercih ettiği için mesleklerinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

    30 yıldır en yoğun bölgede

    Zamanın gençlerinin artık kösele ayakkabılar yerine spor ayakkabıları tercih ettiğini dile getiren 65 yaşındaki Osman Aladağ, tam 30 yıldır Eskişehir’in yoğun bölgelerinden olan Hamamyolu Caddesi’nde ayakkabı boyacılığı yaptığından bahsetti.

    Eskişehir de ayakkabı boyacıları, trend ayakkabılar yüzünden işsiz kaldı #1

    Yazın terlik ve sandalet giyildiği için işler durgun

    Her sabah tezgahındaki boyaları, cilaları ve fırçalarını özenle yerleştiren usta Aladağ, ayakkabı boyacılığı mesleğinin günden güne yok olduğunu söyledi.

    Kendisi gibi emektar meslektaşlarının giderek azaldığını belirten Osman Aladağ, “Kışın soğuk hava şartlarından dolayı sokakta insan bulamıyoruz, yazın ise kabalalık var fakat terlik, sandalet ve spor ayakkabı giyildiği için işlerimiz duruyor.” dedi.

    Eskişehir de ayakkabı boyacıları, trend ayakkabılar yüzünden işsiz kaldı #2

    "Moda şartlarından, ayakkabı tercihleri de değişti"

    İHA'nın haberinde, yaz mevsiminde tüm gün iş olsun diye tezgâhın başında akşam ettiğini aktaran yılların Aladağ; ayakkabıyı 10, botu ise 15 liradan boyadığını anlatarak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Yazın, deri ayakkabı giyeceksin ve tabanı kösele olacak. Çünkü ayağın sağlığı açısından, sıcak havalarda terletmeksizin, serin tutabilme özelliği var. Fakat insanlar dışarı çıkarken, keten ve spor ayakkabılar giyiyorlar. Moda şartları gereğinden olsa gerek ki artık ayakkabı tercihleri de değişti.”

    Eskişehir de ayakkabı boyacıları, trend ayakkabılar yüzünden işsiz kaldı #3


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