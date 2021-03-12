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    Eskişehir'de bir dönemin posta güvercinleri, yetiştirilmeye devam ediyor

    Yetiştiriciliği ve kullanımı yüzyıllar öncesine dayanan posta güvercinleri günümüzde aynı amaçla kullanılmasa da kuş yetiştiricileri tarafından yetiştirilmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 13:10
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    Eskişehir'de bir dönemin posta güvercinleri, yetiştirilmeye devam ediyor

    Tarihi milattan öncesine dayandığı bilinen posta güvercinleri, kat ettiği uzun mesafeli yolculuklarla bilinirken en hızlı seyahat eden güvercin türü olmalarıyla günümüzde de kuş yetiştiricileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

    Uzun yıllar boyunca iletişim aracı olarak kullanılan posta güvercinleri teknolojinin gelişimiyle beraber bu görevlerini yitirirken, meraklıları ise özellikle beslemeyi sürdürüyor.

    "ESKİ DÖNEMDE POSTA İÇİN KULLANILIYORMUŞ"

    Kendini bildiği andan beri evinde güvercin beslendiğini ve 19 yıldan beri posta güvercini yetiştirdiğini söylerken belirten Cevat Tanır, “40 tane güvercinim var, 20 tanesi posta güvercini olarak geçiyor ve bunlara yarışçı de deniliyor. Eskişehir’de güvercinlerimizi sergilediğimiz derneğimiz var. Çok uzun mesafelerde gidip geri dönebiliyorlar. Eski dönemlerde de zaten bu şekilde uzun mesafeleri gidip geri gelebildikleri için posta da kullanılıyormuş. En büyük özelliklerinden birisi de evlerine sadık olmaları. Daha önceden en uzak Bayburt’tan ve Erzincan’dan geri geldiklerini gördük. Ortalama olarak bu mesafeler kuş uçuşu 800 kilometre kadar ediyor.” dedi.

    Eskişehir de bir dönemin posta güvercinleri, yetiştirilmeye devam ediyor #1

    Eskişehir de bir dönemin posta güvercinleri, yetiştirilmeye devam ediyor #2

    Eskişehir de bir dönemin posta güvercinleri, yetiştirilmeye devam ediyor #3

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