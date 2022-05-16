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    Eskişehir'de bir ilçe sular altında kaldı

    Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.
    • 16.05.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 19:35
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    Eskişehir'de bir ilçe sular altında kaldı

    Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu.

    Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu.

    600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı

    Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

    Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

    Eskişehir'de bir ilçe sular altında kaldı VİDEO

    Eskişehir de bir ilçe sular altında kaldı #1

    Eskişehir de bir ilçe sular altında kaldı #2


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