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Eskişehir'de bir ilçe sular altında kaldı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.
- 16.05.2022 - 19:28
- Güncelleme : 16.05.2022 - 19:35
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu.
Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu.
600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı
Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.
Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.
Eskişehir'de bir ilçe sular altında kaldı VİDEO