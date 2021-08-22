Eskişehir'de bisikletçi kardeşler, yaşlarına rağmen tutkularından vazgeçmedi

Eski milli bisikletçi kardeşler Mustafa ve Osman Ertan, bisikletleriyle her gün yaklaşık 50 kilometre pedal çevirmeye devam ediyor.

Eskişehir'de 1952 yılında Devlet Demiryolları'nda çalışırken, işe bisikletle gidip gelen arkadaşlarından görerek bisiklet sporuna başlayan 2 çocuk, 3 torunu olan 87 yaşındaki Mustafa Ertan, 1957 yılında milli takıma seçildi.

1959 yılında Türkiye şampiyonu olan Mustafa Ertan'ın 76 yaşındaki kardeşi Osman Ertan da ağabeyinin desteğiyle bisiklete merak sardı.

1968 yılında milli takıma seçilen Osman Ertan, ağabeyi ile uzun yıllar birbirlerine rakip olarak yarıştı. İki kardeş, ilerleyen yaşlarına rağmen hemen her gün bisikletlerine binip, yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyor.

"GENÇLER BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR"

Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra bisiklet binmeye halen devam ettiğini söyleyen Mustafa Ertan, “Bisiklet sporuna 1952 yılında Devlet Demiryolları'nda çalışan arkadaşlarımdan görerek başladım. 1954 yılında Şeker fabrikası takımında yarıştım. 1957 yılında Türkiye Şampiyonası'nda çok iyi durumdaydım ama bisikletim arıza yapınca yarışı terk ettim. Aynı yılın sonbaharında Ankara turuna çağırdılar ve o yarışta birinci oldum. Mısır Turu'na gidebilmek için milli takım seçmeleri yaptılar. 1959'da Mısır'a gittim. Emekli olduktan sonra da hala bisiklete biniyorum. Gençler beni görünce çok şaşırıyorlar, inanamıyorlar. Sağlığım çok iyi. Bu yaşıma kadar tansiyon, şeker bilmiyorum." diye konuştu.

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"AĞABEYİMLE RAKİPTİK"

3 çocuk babası Osman Ertan ise, yıllarca ağabeyi ile rakip olarak yarıştıklarını belirterek, “Ağabeyimin bisiklet sevgisi bana geçti.1963 yılında ağabeyimle beraber Marmara Turu yarışını koştum. Ağabeyimle ben aynı zamanda rakiptik. O Eskişehir, ben Kütahya takımındaydım. Rakibiz diye birbirimize gülüyorduk. Şimdiki Cumhurbaşkanlığı Turu'nu 1963 yılında beraber koştuk. 1963 yılı sonunda ağabeyim bıraktı, ben devam ettim. 1968'de milli takım kampına gittim ve orada milli oldum. Haftada 3 gün kendime bisiklet için zaman ayırırım. Ağabeyim ile birlikte günde yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyoruz." dedi.

































