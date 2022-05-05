Eskişehir'de bir firmaya ait flamalarla birlikte boş araziye atılan Türk bayraklarını toplayan duyarlı vatandaşlar, çektikleri videoyla tepkilerini dile getirdi.

Eskişehir'in Tepebaşı’na bağlı Ambarlar Sokak yakınlarında bulunan boş bir araziye atılan Türk bayrakları, duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bir firmaya ait flamalarla iç içe şekilde çöp olarak araziye atılan bayraklar, yoldan geçerken gören 2 kişi tarafından teker teker toplandı.

Bir poşet dolusu Türk bayrağı topladıkları esnada cep telefonuyla video çeken duyarlı vatandaşlar, firmaya ve bayrakları atan kişilere öfke püskürdü.

"Uğruna can verilen bayrağımızın hali"

İHA'nın haberine göre, bir firmaya ait flamalarla birlikte çöp gibi görülerek boş araziye atılan Türk Bayraklarını toplayan kadının ettiği sitem görüntülere da yansıdı.

Bayrakları çöp gibi atan kişilere yönelik serzenişte bulunan kadın, “Uğruna can verilen bayrağımızın hali. Bunları atanın imanında bayağı zayıflık var. Hatta tamamen yok” dedi.

Eskişehir'de boş araziye atılan Türk bayrakları toplandı VİDEO



