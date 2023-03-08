Eskişehir'de çatı tamircisi kadını görenler şaşırıyor Eskişehir'de üniversite öğrencisi Ayşenur Çetin, baba mesleği olan çatı oluğu montajını ustalıkla yapıyor.

Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Ayşenur Çetin, baba mesleği olan çatı oluğu imalatını ve montajını yapmasıyla dikkat çekiyor.

Üniversite eğitimine halen devam etmesine rağmen iş aramak yerine babasına yardım ederek mesleğe atılan Çetin, yeri geliyor çatıda çivi çakıyor, yeri geliyor dükkanında evrakları inceliyor.

En az 15 metre yüksekliğindeki binaların üzerinde ustalarla birlikte çalışan Ayşenur Çetin’in, çalışanlarla da iletişimi oldukça iyi.

Bazı zamanlar kendi çalışan Çetin, genellikle babası Kadir Çetin ile çalışıyor. İşi büyük ölçüde kızına öğreten Kadir Çetin ise, kızının prensipli ve ince işçiliğinin yanı sıra mesleğe sahip çıkmasından dolayı onunla gurur duyuyor.

Yaklaşık 2 yıldır baba mesleğini sürdüren genç kadın usta, baba mesleğini sürdürüp geliştirmeyi hedefliyor.

"Çok şaşırıyorlar"

İlk kez çatıda çalışırken görenlerin çok şaşırdığını belirten Ayşenur Çetin, şunları söyledi:

Mesleği babamdan devraldım. Çalışanlarla aramın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz ilk aradıklarında çok şaşırıyorlar, 'Doğru yeri mi aradım?' diye soruyorlar, sonradan tebrik ediyorlar. Bence kadınların yapabileceği bir iş. Avantajları çok özgüvenli hissediyorum. Kadınların erkeklerden daha özenli çalıştığını düşünüyorum. Yani kendi çatımı yapar gibi özenerek yapıyorum.

"Meslek sahibi oldu"

Ayşenur’a işini devreden 63 yaşındaki baba Kadir Çetin, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: