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Eskişehir'de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu

Eskişehir'de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu

Bir günlüğüne jandarma olan 24 yaşındaki down sendromlu Mücahid Kırdaş, diğer askerlerle birlikte eğitime çıkıp, devriyeye katıldı.