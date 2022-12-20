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    Eskişehir'de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu

    Bir günlüğüne jandarma olan 24 yaşındaki down sendromlu Mücahid Kırdaş, diğer askerlerle birlikte eğitime çıkıp, devriyeye katıldı.
    • 20.12.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:26
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    Eskişehir'de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu

    Eskişehir’de down sendromlu Mücahid Kırdaş’ın ailesi, İl Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocuklarının 1 günlüğüne de olsa askerlik yapmasını talep etti.

    Jandarma Komutanlığı’nın talebi kabul etmesi üzerine Mücahid Kırdaş, evinden alınarak Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

    Üniforma giydirilen Kırdaş daha sonra saç tıraşı oldu.

    Devriyeye çıktı

    Diğer askerlerle birlikte yemek yiyerek, eğitime katılan Kırdaş, motosikletli ekiplerle birlikte devriyeye çıktı.

    Hayali gerçek oldu

    Bir gün boyunca hayali olan jandarma üniformasını giyerek askerlik yapan Kırdaş, mutluluğunu ailesiyle paylaştı.

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #1

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #2

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #3

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #4

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #5

    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #6

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    Eskişehir de down sendromlu Mücahid bir günlüğüne asker oldu #8


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