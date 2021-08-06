Eskişehir'de düğünler arttı, gelinlikçilerin yüzü güldü

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren gelinlikçiler, düğünlerin artması ile nefes aldı. Yoğun iş temposunu özleyen esnaf, tekrar kısıtlama gelmesinin tedirginliğinin ise devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle tam kapanma döneminde zor günler geçiren gelinlikçiler, normalleşmenin 3. etabı ile eski yoğun günlerine geri döndü.

Düğünlerin artmasıyla yoğun iş temposuna giren esnaf, tekrar kısıtlama gelmesini ise istemiyor.

"GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE HAREKETLİ BİR SEZON"

Eskişehir’de uzun yıllardır gelinlik sektöründe hizmet veren Dursun Sevim, yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Ayrıca tekrar kapanma tedirginliğinden dolayı eylül ayında sipariş yoğunluğu olmadığını söyleyen Sevim şu ifadeleri kullandı;

“Düğün sezonu geçtiğimiz seneye göre daha hareketli devam ediyor. Uzun zamandır beklediğimiz yoğunlukla karşı karşıyayız.

Geçen sene iptal olan düğünlerin bu sezon yapılacak olmasıyla özellikle ağustos ayı çok yoğun geçecek. Siparişler yoğun ilerliyor.





"EYLÜL AYINDA İŞLER YAVAŞLAYABİLİR"

Ay sonuna kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayında ise insanlarda oluşan tekrar kapanma korkusu işleri yavaşlatacak. Eylül ayı için sipariş yoğunluğu şu anda oluşmadı."