Eskişehir'de eğitimle meme kanseri olduklarını fark eden anne ile kızı iyileşti

AA & Ensonhaber

28 yıldır ebe olarak görev yapan Zeynep Avsan (46), çalıştığı Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) annesi Emetullah Avsan (66) ile birlikte kanser farkındalığı eğitimleri aldı.

KIZIYLA BİRLİKTE KANSERİ YENDİLER

Eğitimde öğrendiği kendi kendine muayene yöntemini evde uygulayan Emetullah Avsan, 9 ay önce koltuk altında şişlik fark etti. Durumu kızına bildiren Avsan, KETEM’de mamografi taramasından geçti. Tahlil ve tetkikler sonrası meme kanseri teşhisi konarak tedavi süreci başlatıldı.

Önleyici bir adım olarak mamografi çektiren Zeynep Avsan’a da meme kanseri teşhisi kondu ve o da tedavi sürecine dahil oldu. Anne ve kız, yaklaşık 9 ay süren kemoterapi, ameliyat ve radyoterapi tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

"EĞİTİMİMİN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM"

Zeynep Avsan, annesinin 10 gün sonra ameliyat edilmesinin ardından gazetecilere, kanser teşhisini öğrendiğinde annesinin hasta olduğu için durumu onunla paylaşmadığını açıkladı. Ameliyatından 15 gün önce annesine gerçeği söylemek zorunda kaldığını belirten Avsan, annesinin metin bir şekilde tepki gösterdiğini ve ameliyat sonrası onunla ilgilenmek için ayağa kalktığını söyledi. Birlikte bu zorlukları aştıklarını ifade eden Avsan, "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'ni bilmeseydik, annem koltuk altındaki şişliği fark etmeden kanser olduğunu öğrenemezdi, ben de tarama gereksinimi duymayacaktım" diye ekledi.

Avsan, projeye öncülük eden Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'a teşekkür ederek, erken teşhisin önemine değindi:

Kanserde bir gün bile hayatınızı değiştirebilir. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Emin olun, sadece bir saat ayırarak alacağınız hizmet hayatınızı değiştirebilir. Mamografi, HPV taraması ve bağırsaklardaki gizli kan tahlilleri için sürekli geri dönüş aldık. Bu da kadınların farkındalığını artırdı.

Emetullah Avsan, kanser tanısı konulduğunda moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirtti. Kemoterapinin etkisiyle saçının döküldüğünü, günlerce yemek yiyemediğini fakat buna rağmen kızına moral verdiğini söyledi.

Ameliyatım çok başarılı geçti. Sonrasında kızıma bakabilmek için iyileşmek zorunda olduğumu hissettim. Ona yemeklerini hazırladım, gerekirse yedirdim. Kendime ve kızıma iyi bakabilmek için direndim

diyen Avsan, aldığı eğitimlerin kendisine büyük fayda sağladığını belirtti ve projeyi başlatan Vali Aksoy ile eşine teşekkür etti. Kadınlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.