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    Eskişehir'de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor

    2 yıl önce eşini geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden adam, iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor.
    • 03.01.2023 - 17:26
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:39
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    Eskişehir'de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Hüseyin Göçmen'in eşi Aysulu Sabitova Göçmen, 2 yıl önce geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetti.

    Eşini kaybeden adam, 5 yaşındaki Osman ve 6 yaşındaki Şevval isimli çocuklarıyla tek başına kaldı.

    Göçmen, eşinin ölümünün ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaya başladı.

    Hem annesine hem çocuklarına bakıyor

    Çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için bir işte çalışamayan Göçmen, her sabah aşevinden aldığı yemekleri önce 80 yaşındaki annesine daha sonra da kendi evine getiriyor.

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #1

    Tüm sorumluluklarıyla ilgileniyor

    Gün boyunca çocuklarının tüm bakımıyla kendisi ilgilenen Göçmen, her gün üç tekerlekli bisikletiyle ana sınıfına giden kızı Şevval'i de okula götürüyor.

    "İkisi de çok güzel bir duygu"

    Eşinin ölümünden sonra çocuklarına annelerini aratmamaya çalıştığını belirten Göçmen, "Sabah kalkınca sobamızı yakıyorum, çocukların kahvaltılarını hazırlıyorum. Kızım ana sınıfına gidiyor. Onu okula bırakıyorum. Saat 11.00 gibi oğlumla belediyenin aşevine gidiyorum, oradan yemek alıp geliyorum. Sonra yeniden okula gidip, kızımı alıyorum. Gelir kaynağı olarak Sosyal Hizmetlerden bir miktar yardım alıyoruz. Onunla geçiniyoruz. Annelik ve babalık çok farklı şeyler de olsa tek kalınca aslında ikisi de çok güzel bir duygu.

    "Ev hanımı olmak çok zormuş"

    Ev hanımlarının hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Ev hanımı olmak çok zormuş. Çünkü çocukların yıkanması, evin temizliği, yemek derken kadınların günü daha zor geçiyor. Erkekleri de kötülemeyelim ama sabah işe gidiyorlar, akşam geliyorlar her şey hazır. Ama annelik biraz daha farklı. Ben de elimden geldiği kadar annelerini aratmamaya çalışıyorum." dedi.

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #2

    "Onların gülüşleri bana yetiyor"

    Üç tekerlekli bisikletiyle çocuklarını okula götürdüğünü ve gezdirdiğini anlatan Göçmen, "Bisikletim benim her şeyim. Bununla çocukları okula, çarşıya-pazara götürüp getiriyorum. Bazen pazar alışverişine çıktığım zaman çantaları koyuyorum. Çocuklarımı devamlı bununla gezdiriyorum. En çok zorlandığım konu rampa yukarı çıkarken beni biraz yoruyor.

    Genelde zorluklara alıştık artık. Pek zorluk da yok aslında. Sonuçta 2 tane güzel evladım var. Sağlıklılar şükürler olsun. Onlar gülünce ben de mutlu oluyorum. Onların gülüşleri bana yetiyor." diye konuştu.

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #3

    "Hem annelik hem babalık yapmak örnek bir insan olmak demektir"

    DHA'nın haberine göre, Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın ise Hüseyin Göçmen’in çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirterek, "Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Şu çocuklara hem annelik hem babalık yapmak örnek bir insan olmak demektir. Allah devlete millete zeval vermesin. Milletimiz de ellerinden geldiği kadar, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #4

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #5

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #6

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    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #9

    Eskişehir de eşini kaybeden baba, çocukları için çalışmıyor #10


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