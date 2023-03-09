Eskişehir'de farklı hobi türü... Müşterilerinin fotoğraflarını yakınlarına bile vermiyor Kentte ayakkabıcılık yapan bir esnaf, 20 senedir müşterilerinden topladığı vesikalık fotoğraflarla 3 bin fotoğrafın olduğu bir koleksiyon yaptı.

Vatandaşların farklı hobileri ortaya değişil birikimler çıkarıyor.

Pul, peçete, tespih gibi koleksiyonların yanı sıra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şaşırtan bir koleksiyon ortaya çıktı.

47 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Halit Peker’in ilginç fotoğraf biriktirme hobisi dikkat çekiyor.

Müşterilerinden vesikalık istiyor

İlçenin en köklü esnaflarından olan Peker, müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını rica ederek 20 yıldır biriktiriyor.

Yaklaşık 3 bin vesikalık fotoğrafa albümünde yer veren tecrübeli esnaf, bu hobisini devam ettirmekte kararlı.

Devlet memuru arşivi tutuyor

Ayakkabı tamircisi vatandaşların yanı sıra ilçede görev yapmış savcı, ilçe emniyet müdürü ve polis memuru gibi devlet görevlilerinin fotoğraflarını da arşivinde bulunduruyor.

İsimlerine göre düzenliyor

Fotoğrafların sahiplerinin isimlerine göre albümüne rehber düzenleyen Peker, yakınlarının fotoğraflarını kaybeden vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Kendilerinde dahi olamayan yakınlarının fotoğraflarını ayakkabıcı Halit Peker’den isteyen vatandaşlar, bir kopyasını yaptırdıktan sonra orijinalini yine Peker’e teslim ediyor.

"Yaklaşık 20 yıldır biriktiriyorum"

İlginç tutkusu hakkında konuşan Halit Peker, yaklaşık 20 yıldır bu koleksiyonu biriktirdiğini aktardı.

"3 bin adet fotoğraf bulunmakta"

Bazı önemli devlet görevlilerinin de arşivinde yer aldığını belirten Peker şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelen müşterilerden, memur arkadaşlardan, öğretmen arkadaşlardan fotoğraflarını rica ediyorum onlar da veriyor sağ olsunlar.



Yaklaşık 20 yıldır biriktiriyorum bu albümdeki fotoğrafları, böyle bir hobim var. Burada milletvekilinden, öğretmene kadar bütün dairelerde, emniyet müdürlüğünde çalışmış arkadaşların fotoğrafları mevcut.



Şu anda elimde görmüş olduğunuz albümde 3 bin adet fotoğraf bulunmakta. Vefat edenlerin altına ‘rahmetli oldu’ yazıyorum.

Yakınlarına kopyasını veriyor

Yakınlarının fotoğraflarını kaybeden vatandaşların ayakkabıcı dükkanına gelerek fotoğraf sorduğunun altını çizen Peker, fotoğrafı bulunan kişilere fotoğrafı kopyalatmak için verdiğini ve orijinalini tekrar geri aldığını belirtti.

"Fotoğrafın orijinalini alıp çoğaltıp geri getiriyor"

Konuyla ilgili Halit Peke şöyle konuştu: