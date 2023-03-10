Eskişehir'de fay aynasına sevgililerinin ismini yazdılar Eğitim kenti olarak bilinen Eskişehir'de, görülebilen nadir fay hatlarından biri olan İnönü fay aynasının üzerine sprey boyayla yazılar yazıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan İnönü fay hattı, görülebilen fay hattı olmasıyla biliniyor.

Ülke çapında nadir görülen jeolojik olaylardan biri olan İnönü fay hattı, 10 bin yıllık süreçte kırıldığı için aktif olması nedeniyle de önem taşıyor.

Kırılma sonrasında 50 metre kadar yükseklik farkı olan bloklar arasındaki yüzey ise dik olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Yıl içinde birçok üniversite öğrenicisi ve bilim insanın inceleme yapmasının yanı sıra bu konuya ilgi duyan turistler ilçeyi ve fay hattını ziyaret ediyor.

Çirkin görüntüler oluştu

Jeomiras olarak nitelendirilen fay aynası üzerine bazı duyarsız vatandaşlarca sprey boyayla yazılan yazılar ise çirkin görüntüler oluşturuyor.

Genellikle sevgililerinin isimlerini sprey boya ile yazdığı İnönü fay hattı, adeta bilime ve tarihe olan saygının ne düzeyde olduğunu konusunda bilgi sunuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, fay hattına yazılan yazıları saygısızlık ve eğitimsizlik olarak nitelendirdi.

"Nadir yerlerde görülür"

Konuyla ilgili konuşan Ayday, şunları söyledi:

Burası İnönü fay hattı, aktif bir fay hattının tam aynasındayız. Biz jeoloji mühendisleri genellikle böyle deriz. Fayın aynası yani bir bloğun aşağıya inip diğer bloğun yukarıya çıktığı yerdir. Bunlar nadir yerlerde görülür, Türkiye’de görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. Buraların jeosit, jeomiras olması gerekir. İnsanlar bunların korumaya alınmasını ve kültürel miras olarak gelip buraları gezmek isterler. Yurt dışında böyle gezen kişiler çok fazladır, ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişmekte fakat gördüğünüz gibi fay aynasının üstüne yazı yazmışlar. Otobüslerde ve trenlerde ‘Ayşe, Veli’yi seviyor’ gibi yazılar yazılır, maalesef burada da var. Bu nedenden dolayı buraların iyi korunması ve bu kültürün verilmesi lazım.

"Eğitim verilmesi lazım"

Bölge halkına buranın öneminin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devam etti: