M.Ö. 1200'lü yıllarda Anadolu'da yaşayan Friglerin kullandığı ve uzun süre gizli kalan tarihi mağaralar ilk kez görüntülendi.

Anadolu'ya M.Ö. ayak basarak Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ile Polatlı sınırlarında izlerine rastlanan Frigler, geride bıraktıkları tarihi eserler ile merak uyandırıyor.

Frigya uygarlığının uzun yıllar hüküm sürdüğü topraklarda gün yüzüne çıkmış bulguların yanı sıra birçok eser de keşfedilmeyi bekliyor.

YILLARCA GİZLİ KALDI

Bölgede yaşayan birkaç kişi tarafından bilinen Friglerin kullandığı mağaralar ise ilk kez gün yüzüne çıktı. Tarihi mağaralar Eskişehir’in Demirli Mahallesinde bulunan Türkmen Dağı eteklerinde yer alıyor. Ormanlık alanda yıllarca gizli kalan bu mağaralar, yırtıcı kuşlar ve birkaç kişi haricinde pek bilinmiyor.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Öztürk, mağaraların turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Eskişehir'de Friglerden kalma mağara ilk kez görüntülendi VİDEO



MAĞARALAR HİÇ TAHRİP EDİLMEMİŞ

55 yaşındaki Öztürk, "Milattan önce burada yaşayan Frigler tarımla uğraşmışlar, bu mağaralarda yaşamışlar. Vahşi hayvanlardan korunmak için de mağaraları kullanmışlar. Halkımız böyle şeylere önem gösteriyor. Tarihi mağaralar hiç tahrip edilmemiş. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer" diye konuştu.





























