Eskişehir'de genç kız harçlıklarını biriktirip erkek arkadaşına evlilik teklif etti Fotoğraf çekinme bahanesiyle erkek arkadaşıyla dışarı çıkan genç kız, diz çöküp harçlıklarıyla aldığı yüzükle evlilik teklifi ederek, "Çocuklarımın babası olmaya bir ömür var mısın?" dedi.

İHA

Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Artık kadınlar, birlikte oldukları erkeklere evlilik teklifi etmeye başladı.

Her ne kadar eleştirilse de kadınlar bu durumdan vazgeçmiyor.

Erkek arkadaşı için sürpriz hazırladı

Bunun bir örneği de Eskişehir'de yaşandı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena Özer, uzun süredir erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Yahya Kar’a sıra dışı bir sürpriz hazırladı.

Fotoğrafı bahane etti

Güzel havayı fırsat bilen ve dışarda gezmeye çıkan çift, fotoğraf çekinmek için Porsuk Çayı’nın kenarında duraksadı.

Sena Özer, cep telefonun kamerasını bir yere sabitleyip video kaydını açtıktan sonra, erkek arkadaşının yanına giderek, “Yahya sana bir şey söyleyeceğim.” dedi.

Diz çöküp teklif etti

Daha sonra diz çöken genç kız, harçlıklarıyla biriktirerek aldığı yüzüğü çıkararak, “Aşkım benimle evlenir misin? Çocuklarımın babası olmaya bir ömür var mısın?” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ileri tarihlerde planladığı teklifi kız arkadaşından duyan Kar, önce oldukça şaşırsa da “Evet” dedi.

Çiftin heyecanı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yahya Kar ve Sena Özer, 11 Mayıs’a düğün tarihi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)