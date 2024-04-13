Bayramda Eskişehir'de gondol kuyruğu Ramazan Bayramı'nda tatili fırsat bilenler, şehir ve kültür gezilerine hız verdi. Eskişehir'de de gondola binmek isteyen vatandaşlar ise kuyruğuna sebep oldu.

AA

Güzel hava ve bayram izni bir araya gelince vatandaşlar, şehir içinde ve şehirler arasında bol bol aktivitelere katıldı.

Eskişehir'de vatandaşlar, bayram izinlerinde güzel havanın tadını gondola binerek çıkarmak isteyince da kuyruk oluştu.

Bayram tatilinin son günlerinde yerel halk ve farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Odunpazarı’nda sokaklara akın etti.

Gondola binmek için Porsuk Çayı kenarında kalabalık oluştu

Parkta ve sokaklarda gezinen insanlar, gondola binmeyi de ihmal etmedi. Gondola binmek için Porsuk Çayı kenarında giden vatandaşlar tarafından talep çok olunca büyük bir yoğunluk oluştu.

Dakikalarca sıra beklendi

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun devam ettiği öğrenilirken dakikalarca sıra bekleyen vatandaşların çay kenarında ve ayakta sıralarını bekledikleri gözlemlendi.

Gondol ve bota binenlerin bol bol fotoğraf çektirdikleri de gözden kaçmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)