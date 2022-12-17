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    Eskişehir'de güzel havanın tadını çıkardılar

    Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne giderek güzel havanın tadını çıkardı.
    • 17.12.2022 - 15:48
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    Eskişehir'de güzel havanın tadını çıkardılar

    Eskişehir’de bugün, hava sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıktı.

    Kentteki vatandaşlar, hafta sonunun tadını Millet Bahçesi'ne giderek çıkardı.

    Renkli görüntüler ortaya çıktı

    Güzel havada yürüyüş ve piknik yapan vatandaşlar, sıcak ve renkli görüntüler oluşturdu.

    Parka ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

    "Yazdan kalma son günlerde insanlar doyasıya eğleniyor"

    Eskişehir Millet Bahçesi’ne oğluyla birlikte masa tenisi oynamak için gelen öğretmen Ersin Künü, güzel havanın tadını oğluyla birlikte çıkarmaya geldiklerini belirtti.

    İHA'nın haberine göre; masa tenisi sadece Millet Bahçesi’nde olduğu için gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Künü, "Millet Bahçesi’ne bu üçüncü gelişimiz, cıvıl cıvıl bir ortam var. Bugün gerçekten kalabalık insanlar güzel havanın keyfini çıkarıyor. Yazdan kalma son günlerde insanlar doyasıya eğleniyor." ifadelerini kullandı.

    Eskişehir de güzel havanın tadını çıkardılar #1

    Eskişehir de güzel havanın tadını çıkardılar #2

    Eskişehir de güzel havanın tadını çıkardılar #3


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