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    Eskişehir'de hastaneye götürülen anne, ambulansta doğum yaptı

    Hastane yolunda doğum yapan anne ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 17:56
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    Eskişehir'de hastaneye götürülen anne, ambulansta doğum yaptı

    Eskişehir’de yabancı uyruklu bir anne, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bebeğini dünyaya getirdi.

    Erenköy Mahallesi'nde yaşayan bir annenin doğum sancıları başlayınca yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

    Kısa sürede eve gelen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı ekip, anneyi hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

    DOĞUM BAŞARILI

    Bu sırada doğumun başlaması ile birlikte ambulansta görevli Gülşah Kaya, Demet Kara Özgür ve Hasan Hüseyin Candoğan doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

    Anne ve erkek bebeğinin sağlıklı bir şekilde Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de hastaneye götürülen anne, ambulansta doğum yaptı #1

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