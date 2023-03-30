Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Cadde ve sokaklar buz tuttu Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, buzlanmalara neden oldu. Araç sürücüleri trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

İHA Yurt genelinde ilkbahar ayına girilmesiyle kar yüzünü göstermeye başladı. Dün İstanbul'un da içinde olduğu birçok ilden kar manzaraları geldi. Bu illerden biri de Eskişehir oldu. Cadde ve sokaklar buz tuttu Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar yaşandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkmak isteyen bölge halkı da, yağış ve soğuğun birleşmesiyle yollarda oluşan buzlanmalara denk geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı Buz tutan alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların yanı sıra, araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Sürücüler kontrollü şekilde trafikte ilerledi.