Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Cadde ve sokaklar buz tuttu
İHA

Yurt genelinde ilkbahar ayına girilmesiyle yüzünü göstermeye başladı.

Dün İstanbul'un da içinde olduğu birçok ilden kar manzaraları geldi.

Bu illerden biri de oldu.

Cadde ve sokaklar buz tuttu

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar yaşandı.

Sabah saatlerinde dışarı çıkmak isteyen bölge halkı da, yağış ve soğuğun birleşmesiyle yollarda oluşan buzlanmalara denk geldi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Buz tutan alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların yanı sıra, araç sürücüleri de zorluk yaşadı.

Sürücüler kontrollü şekilde trafikte ilerledi.

Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Cadde ve sokaklar buz tuttu
Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Cadde ve sokaklar buz tuttu
Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Cadde ve sokaklar buz tuttu