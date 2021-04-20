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    Eskişehir'de kaçak balık avlayanlar yakalandı

    Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan balık avladıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • AA
    • 20.04.2021 - 15:43
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    Eskişehir'de kaçak balık avlayanlar yakalandı

    Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Akçaören Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçekaya barajında tekneyle kaçak olarak balık avı yaptıkları belirlenen M.E, Y.E, M.Ç. ve U.Ç'yi yakaladı.

    Ekipler, olay yerinde yaptıkları aramalarda 2 bin 500 metre balık ağı ile avlanan kişilerin köpek maması üretiminde kullanılmak üzere yakaladıkları 400 kilogram gümüş balığı ele geçirdi.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Kaçak avlanan 4 kişiye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 14 bin 720'şer lira idari para cezası uygulandı.

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