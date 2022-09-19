Petrol
90.78
-0.62%
Euro
18.2701
-0.07%
Dolar
18.2842
0.16%
Altın
976.06
-0.75%
Borsa
3383
0.00%
Bitcoin
344.857
-6.91%
BTXN Coin
8.10
2.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Eskişehir’de karga Şakir'e gözü gibi bakıyor

    Recep Yetim’in yaralı halde bulduğu ve 4 aydır gözü gibi baktığı yavru karga, mahallenin maskotu haline geldi. Yetim, kargası için "Birileri para teklif etse vermem" dedi.
    • 19.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de karga Şakir'e gözü gibi bakıyor

    Eskişehir’de Recep Yetim'in kargası ile dostluğu görenleri mest ediyor.

    Beyaz eşya tamiri yapan Recep Yetim, yaklaşık 4 ay önce evinden işine giderken bir karga sesi duydu.

    Yuvadan düşmüş ve ayakları dolanmış halde gördüğü yavru kargaya kedilerin de saldırdığını gören Yetim, kuşu iş yerine getirip bakmaya başladı.

    Karga Şakir'e gözü gibi bakıyor

    İşten arta kalan tüm zamanını yavru kargayla geçiren mahallenin Recep Amcası, "Şakir" ismini koyduğu kargaya gözü gibi bakıyor.

    Mahallenin adeta maskotu haline gelen yavru kargayı gören herkes, Şakir diye seslenip ilgi gösteriyor.

    Eskişehir’de karga Şakir'e gözü gibi bakıyor VİDEO

    Eskişehir’de karga Şakir e gözü gibi bakıyor #1

    "Karga için para teklif ettiler"

    Daha kanatları yeterince tüylenmediği için yavru karganın uçamadığını dile getiren Yetim, uçmaya başladıktan sonra ara ara ziyaretine geleceğini umduğunu belirtti.

    Şakir'i alıp Ankara’ya götürmek isteyen insanlar olduğunu hatta para teklif ettiklerini söyleyen Yetim, alıştığı için yavru kargadan ayrılamayacağını vurguladı.

    Eskişehir’de karga Şakir e gözü gibi bakıyor #2

    "Birileri para teklif etse vermem, mahallede herkes seviyor"

    İHA'nın haberine göre; mahallede herkesin Şakir’i sevdiğini ifade eden Yetim, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

    "Süreç olarak bu kuşun tüyü yoktu. Bakım sonucu tüyleri çıktı. Bir kanatları kaldı, kanatları da tüylenince uçacak bu hayvan. Uçmaya başladıktan sonra ara ara ziyaretime geleceğini düşünüyorum.

    Buralardan ayrılmıyor, semtini koruyor, gelene geçene adeta burası benim sokağım diyor. İnsanlara karşı da gözü tuttuğu zaman oynuyor, gözünün tutmadığı insanları da kovalıyor.

    Valla millet görünce şaşırıyor, muhabbet kuşu değil, papağan değil, kargayı beslenirken görünce haliyle şaşırıyorlar. Bu kargayı benden alıp Ankara’ya götürmek isteyen oldu. Ben artık alıştım.

    Başka birine veririm bakamaz diye vermedim. Birileri para teklif etse vermem. Mahallede herkes seviyor. İnsanlar mahallemizin maskotu diyor ve hepsi ismiyle hitap ediyor. Yiyecek getirip beslenmesine de yardım ediyorlar." dedi.

    Eskişehir’de karga Şakir e gözü gibi bakıyor #3

    Eskişehir’de karga Şakir e gözü gibi bakıyor #4


    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’da
    Dünya

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’da

    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav soru ve cevapları..
    Eğitim

    KPSS sınav soruları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav soru ve cevapları..

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir