Erken dünyaya gelen erkek buzağının gözlerinin görmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Egemen ismi verilen buzağıyla bebek gibi ilgilenmeye başlayan çift, sabah akşam biberonla besledi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde hayvancılıkla uğraşayan Hüdayi ve Sibel Turgut çiftinin beslediği inekten bir buzağı dünyaya geldi.

Erken gerçekleşen doğumun ardından yeni doğan buzağının ilk görünüşte herhangi bir sağlık sorunu görülmedi.

Bir süre sonra çiftin Egemen ismini verdiği erkek buzağının, kendisine getirilen biberonu geç fark ettiği görüldü.

Gözlerinin görmediği ortaya çıktı

Duvarlara çarpmaya başlayan buzağı, sahiplerini korkuttu ve bulunduğu eve veteriner çağrıldı.

Yapılan muayenenin ardından buzağının, erken doğuma bağlı olarak gözlerinin görmediği anlaşıldı. Bunun üzerine Turgut çifti, kör buzağı ile bebek gibi ilgilenmeye başlayarak sabah akşam biberonla besledi.

Sık sık başını okşayan ve temizliğini yapan sahipleri, bir yandan da onun adeta gözü olmaya çalışıyor.

Eskişehir'de kör buzağıyı biberonla besliyorlar VİDEO



"Çocuk bayramında doğduğu için Egemen ismini verdik"

Buzağının gözlerinin görmemesine rağmen hisleri ile kendilerini tanıyıp bulduğunu ifade eden Sibel Turgut, “Buzağımız günsüz doğdu. Daha sonra buzağımızın kör olduğunu fark ettik. Sesleri algılaması, yemi bulması olsun hisleri çok kuvvetli. Yani bize verdiği tepkiler çok güzel. İlk kör olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük ama sonradan onun bu davranışlarını gördüğümüzde çok sevindik. Biz bir yerde onun gözü kulağı olduk diyebiliriz. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda doğduğu için Egemen ismini verdiğimiz buzağı evimizin maskotu oldu Egemen. Beslenme saati geldiğine, ismiyle seslendiğimizde bize doğru geliyor, buluyor.” dedi.